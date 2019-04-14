Самолет армии Хафтара сбили в Ливии

Триполи, 14 апреля. Принадлежащий Ливийской национальной армии (ЛНА) истребитель был сбит на юго-востоке Ливии, предположительно, в результате попадания в него обломков ракеты, о чем заявил в воскресенье представитель ЛНА под предводительством маршала Халифы Хафтара Ахмед аль-Мисмари.

Во время пресс-конференции в Бенгази аль-Мисмари подтвердил информацию о том, что ЛНА потеряла истребитель модели МиГ-21, после того как пилот потерял контроль над самолетом. Не исключено, что воздушное судно было сбито ракетой, хотя прямого попадания не было.

Ранее Al Arabiya со ссылкой на заявление представителя войск правительства национального единства (ПНЕ) Мухаммеда Гнуну сообщила, что к югу от Триполи войска ПНЕ Ливии сбили самолет, который принадлежал Ливийской национальной армии.