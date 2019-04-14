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«Запрещенный» в СССР клип Пугачевой появился в Сети

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«Запрещенный» в СССР клип Пугачевой появился в Сети

Москва, 14 апреля. Клип Аллы Пугачевой на песню «Айсберг», снятый с ротации по решению комитета Центрального телевидения СССР, появился в сети Интернет. Его опубликовал Гостелерадиофонд по случаю Дня рождения знаменитой певицы.

Клип на песню «Айсберг» снимался в Сочи и увидел свет в 1984 году. По сюжету Пугачева едет на санях в сопровождении неизвестного мужчины. В одном из эпизодов исполнительница ложится на спину. Этот фрагмент произведения специалисты Центрального телевидения сочли слишком вульгарным. Клип сняли с ротации.

«Запрещенный» в СССР клип Пугачевой появился в Сети

Таким образом, полнометражная версия произведения обнародована спустя 35 лет после ее выхода.

Наряду с клипом «Айсберг», опубликованы и другие архивные материалы, приуроченные ко 70-летию звезды отечественной эстрады.

Ранее Алла Пугачева рассказала о поведении Филиппа Киркорова в нетрезвом виде. Певица призналась, что чрезмерное употребление алкоголя крайне негативно сказывается на состоянии ее бывшего супруга. По словам Пугачевой, Киркоров превращается в «какого-то дьявола».

«Запрещенный» в СССР клип Пугачевой появился в Сети

«Это катастрофа. Это рушится все. Такое действо идет, крупномасштабное. Выкидываются какие-то деньги, набиваются морды. Понимаете, это что-то страшное. Из этого положительного мальчугана вылезает какой-то дьявол», — призналась исполнительница.

Также Филипп Киркоров накануне признался, что они с Пугачевой хотели завести ребенка. Однако у исполнительницы случился выкидыш. Тогда ей было 49 лет. Киркоров рассказал и о том, как в жизни его бывшей жены появился Максим Галкин. Об этом писала Газета.ru.

Автор: Сергей Свазовский
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