Брак Джоли и Питта официально расторгнут

Лос-Анджелес, 14 апреля. Американский суд официально расторг брак между голливудскими звездами Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли, положив конец многолетнему процессу, сообщает издание The Blast.

Это произошло после того, как 12 апреля оба актера подали заявление о восстановлении своего холостяцкого статуса. Теперь бывшим супругам остается лишь подписать бумаги, а также решить вопрос опеки над шестью детьми и разделить имущество. Их дело продлено до 31 декабря.

Отметим, что развод звездной пары тянется с 2016 года, когда Джоли подала заявление о расторжении брака. Поводом для этого стали разногласия в методах воспитания детей и якобы имеющаяся у Питта алкогольная зависимость. Актриса сразу заявила, что хочет взять опеку над детьми, предоставив бывшему мужу право их навещать, но при этом не требует алиментов.

Питт и Джоли начали встречаться после совместных съемок в фильме «Мистер и миссис Смит», где они сыграли супружескую пару, однако официально свои отношения актеры оформили лишь в 2014 году. Пара сыграла свадьбу в своем замке Мираваль во Франции.