Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Брак Джоли и Питта официально расторгнут

45
0 Оставить комментарий

Брак Джоли и Питта официально расторгнут

Лос-Анджелес, 14 апреля. Американский суд официально расторг брак между голливудскими звездами Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли, положив конец многолетнему процессу, сообщает издание The Blast.

Это произошло после того, как 12 апреля оба актера подали заявление о восстановлении своего холостяцкого статуса. Теперь бывшим супругам остается лишь подписать бумаги, а также решить вопрос опеки над шестью детьми и разделить имущество. Их дело продлено до 31 декабря.

Отметим, что развод звездной пары тянется с 2016 года, когда Джоли подала заявление о расторжении брака. Поводом для этого стали разногласия в методах воспитания детей и якобы имеющаяся у Питта алкогольная зависимость. Актриса сразу заявила, что хочет взять опеку над детьми, предоставив бывшему мужу право их навещать, но при этом не требует алиментов.

Питт и Джоли начали встречаться после совместных съемок в фильме «Мистер и миссис Смит», где они сыграли супружескую пару, однако официально свои отношения актеры оформили лишь в 2014 году. Пара сыграла свадьбу в своем замке Мираваль во Франции.

Автор: Антон Соколов
Источник: The Blast
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров