Военный совет Судана отправил в отставку министра обороны

Каир, 14 апреля. Переходный Военный совет Судана принял решение отправить в отставку министра обороны страны Авада бена Ауфа. Об этом сообщил официальный представитель совета Шамс ад-Дин Кубаши Ибрагим на пресс-конференции в Хартуме.

При этом было произведено несколько перестановок в спецслужбах Судана. В отставку также был отправлен и руководитель службы безопасности Салах Куш.

«Принимаются новые меры по реформированию системы безопасности», — сказал официальный представитель Военного совета в телевизионном обращении.

Отметим, что 11 апреля именно Авад ибн Ауф возглавил переходный Военный совет, объявив в тот день об отстранении находившегося у власти 30 лет президента Омара аль-Башира.

Накануне сообщалось, что глава Сил быстрого реагирования Судана Мухаммед Хамдан Дакло назначен заместителем главы переходного военного совета страны. Кроме того, в состав переходного совета также вошли два генерала ВВС и ВМС страны.