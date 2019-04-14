В Госдуме рассказали, кто может претендовать на перерасчет пенсии

Москва, 14 апреля. Некоторые категории граждан РФ могут претендовать на перерасчет пенсии, заявил в воскресенье депутат Госдумы Дмитрий Ионин. По его словам, в первую очередь речь идет о жителях регионов, где сосредоточено множество вредных промышленных предприятий.

«Это ветераны всех крупных предприятий: металлургических, шахт, военных производств», — отметил парламентарий.

В качестве примера Ионин привел выплату 370 тыс. рублей жителю Свердловской области. Именно во столько был оценен его неучтенный стаж работы на Крайнем Севере во время перерасчета пенсии за 12 лет. А сварщик из Нижнего Тагила получил 100 тыс. рублей за неучтенный период работы в Воркуте.

Депутат добавил, что многие россияне даже не знают, что могут претендовать на перерасчет пенсии. В Госдуме предлагали наделить одно из государственных ведомств правом следить за правильностью начисления пенсий. Однако законопроект застопорился, поскольку отзыв из правительства, необходимый для принятия документа, не пришел в установленный срок, передает Ura.ru.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение руководства Госдумы о поправках в законопроект о перерасчете надбавок к пенсиям малообеспеченных пенсионеров. Согласно предложенным поправкам, кабмину необходимо будет утвердить для всех регионов единую методику расчета прожиточного минимума, чтобы он не оказался занижен при установлении доплат.