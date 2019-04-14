Эксперт оценил победу «Зенита» над «Анжи»

Санкт-Петербург, 14 апреля. Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал Федеральному агентству новостей победу петербуржцев в 23-м туре чемпионата России над «Анжи» со счетом 5:0.

«Зенит» довольно предсказуемо сумел добиться необходимого результата. Очень приятно, что команда не бросила играть, забив 2 мяча, а продолжила создавать моменты. Приятное впечатление оставил Братислава Иванович, который провел замечательный матч. Отдельно хотелось бы также отметить Игоря Смольникова — это была его лучшая игра за долгое время. Он сделал заявку на возвращение в сборную России», — считает специалист.

По его мнению, короновать петербургскую команду еще рано.

«Конечно, говорит о чемпионстве еще рано: впереди 7 туров, в которых предстоит несколько сложных матчей: с «Краснодаром», «Ахметом», ЦСКА, «Ростовом». Но сейчас «Зенит» обеспечил себе комфортный задел и сделал это в хорошем стиле», — отметил Стрепетов.

Благодаря победе «Зенит» продолжил лидировать в чемпионате и увеличил отрыв от второго и третьего мест, которые делят «Краснодар» и «Локомотив», на 6 очков.