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ФАН-ТВ

Под Харьковом сгорела церковь. ФАН-ТВ

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14 апреля в городе Люботин, под Харьковом, сгорела Николаевская церковь. Об этом сообщил экс-глава Харьковской райгосадминистрации Александр Нечипоренко. На своей странице в социальной сети он написал: «Пришла беда».

Здание принадлежит Харьковской епархии Украинской православной церкви. На кадрах, присланных очевидцем, видно, что церковь полыхает целиком. В результате ЧП упал даже купол.

Местные СМИ сообщают о том, что пламя охватило площадь 120 кв.м. Огонь удалось локализовать к 19.40. Пока неизвестно, были ли в помещении люди.

Автор: Сергей Петров
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