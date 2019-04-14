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Ушла из жизни знаменитая шведская актриса Биби Андерссон

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Ушла из жизни знаменитая шведская актриса Биби Андерссон

Стокгольм, 14 апреля. Ушла из жизни знаменитая шведская актриса Биби Андерссон, информирует Aftonbladet. Информацию о смерти Андерссон подтвердила ее подруга и режиссер Кристина Улофсон. Актриса скончалась на 84-м году жизни.

«Она долгое время болела», — сообщила журналистам Улофсон.

Андерссон начала сниматься в кино с 15 лет. Наиболее известные ее работы - роли в кинокартинах «Седьмая печать», «Земляничная поляна», «Персона» Ингмара Бергмана.

Напомним, ранее сообщалось, что вдова бывшего президента Союзной Республики Югославия Слободана Милошевича скончалась в России в возрасте 77 лет.

Автор: Тимур Румянцев
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