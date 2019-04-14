Строители уложили половину рельсов на Крымском мосту

Москва, 14 апреля. Строители уложили уже половину рельсов на железнодорожной части Крымского моста. Об этом в воскресенье сообщает портал «Крымский мост».

Из 38 км рельсошпальной решетки уложено уже 19 км. Сперва рельсы и шпалы собираются в 25-метровые звенья, а потом эту конструкцию погружают на мост с помощью путеукладочного крана.

«Бригады, которые формируют верхнее строение пути от таманского берега в сторону керченского, к середине марта дошли до «экватора» моста. Две параллельные колеи для движения поездов из Кубани в Крым и обратно укладываются по мере готовности пролетов», — говорится в сообщении.

Отметим, что желдорога может выдержать до 7100 тонн при температуре от -27 до +57 градусов. Пропускная способность путей составляет до 47 пар поездов в сутки. Суммарно на Крымском мосту будет уложено 5 тыс. тонн термоупроченных рельсов и 76 тыс. железобетонных шпал.

Ранее министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева заявила, что крымский мост позволил реализовать межрегиональный туристический маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства», а завершение строительства железнодорожной части будет способствовать его развитию.

Автомобильная часть Крымского моста была открыта в мае (для легковушек, автобусов) и октябре (для грузовиков) прошлого года. В декабре 2019 года, как ожидается, заработает железнодорожная часть переправы. Крымский мост считается самым длинным мостом в России и Европе.