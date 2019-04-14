Четверо военных ВСУ погибли в результате стычки с «Правым сектором» в Донбассе

Донецк, 14 апреля. В Народной милиции Донецкой народной республики сообщили, что в районе Донецка между подразделениями силовиков и бойцами «Правого сектора»1 произошла перестрелка. Как сообщил глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов, националисты без согласования с командованием 93-й бригады Вооруженных сил Украины прибыли в Авдеевку и самовольно заняли помещения гостинично-развлекательного комплекса «Царская охота», сообщает РИА Новости.

Согласно приведенным данным, в результате перестрелки погибли четыре военнослужащих ВСУ.

«Выяснение вопроса, кому именно принадлежит территория комплекса, переросло в боестолкновение, в результате которого потери понесли обе конфликтующие стороны», — отметил Безсонов, передает ТАСС.

Напомним, 8 апреля сообщалось, что военным Донецкой народной республики удалось уничтожить огневые точки военных ВСУ в Донбассе.

«Правый сектор» — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ

1 Организация запрещена на территории РФ.