Сирия, 15 апреля. Курды арестовали семь семей вместе с маленькими детьми в лагере «Аль-Хол» в Хасаке. «Джебхат ан-Нусра»1*** понесла большие потери на северо-западе Хамы под натиском САА. Турция разместила подразделения спецназа вдоль границ провинции Идлиб, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли большие потери террористам «Тахрир аш-Шам» на северо-западе Хамы.

Курды: арестовали семь семей вместе с маленькими детьми в лагере «Аль-Хол» к востоку от Хасаки.

Армия Турции: разместила подразделения спецназа на окраинах своей провинции Хатай вдоль границ сирийского Идлиба.

Провинция Алеппо

Джихадистские повстанцы «Тахрир аш-Шам» выпустили большое количество артиллерийских снарядов и ракет по городу Алеппо, в результате чего погибло несколько человек. Кроме того, многим зданиям был нанесен значительный ущерб. Издание Al-Masdar News сообщает, что атака началась после того, как джихадисты подорвали самодельное взрывное устройство в районе Суккари. Далее последовал шквал ракет и артиллерийских снарядов, которые были выпущены с окраин города. Боевики также нанесли удар по району Халидия и улице Нил в Алеппо.

Повстанцы взорвали автомобиль в районе Халдия с пятью сотрудниками государственной безопасности, сообщается в Twitter (@QalaatAlMudiq). По предварительным данным, все они погибли.

Провинция Дейр-эз-Зор

Силы SDF заявили, что готовы оказать поддержку США в проведении военной операции по захвату города Абу-Кемаль, сообщает курдский источник в Twitter (@VivaRevolt).

Провинция Хомс

Сотни перемещенных лиц смогли покинуть лагерь для беженцев «Эр-Рукбан», расположенный недалеко от границы в южной части провинции Хомс, передает SANA. На сайте сирийского новостного агентство был опубликован видео-репортаж с места событий. Оставившие лагерь гражданские лица рассказали о тяжелейших условиях проживания в лагере. Напомним, «Эр-Рукбан» находится в 55-километровой зоне оккупации Соединенных Штатов. Внутри этой области недалеко от самого лагеря также располагается военная база США «Ат-Танф». Основная часть беженцев до сих пор удерживается американцами и союзными им боевиками внутри временного пункта размещения, гуманитарная ситуация в котором уже достигла катастрофического уровня.

Провинция Идлиб

Турция разместила свои подразделения сил специальных операции вдоль сирийского Идлиба на окраинах приграничной провинции Хатай, сообщает газета Asharq Al-Awsat. Анкара является одним из гарантов урегулирования конфликта в САР и в настоящее время пытается разрешить проблему северо-западного региона соседней арабской республики. Здесь по-прежнему дислоцируются десятки тысяч боевиков так называемой вооруженной оппозиции и радикальных исламистских группировок, в том числе «Джебхат ан-Нусры». Осенью прошлого года Турция выступила против начала масштабной освободительной операции Сирийской арабской армии (САА) в Идлибе, взяв на себя обязательства по наведению порядка в регионе, и в том числе по отделению договороспособной части боевиков от террористов. Тем не менее ситуация в этой проблемной зоне, несмотря на усилия Анкары, продолжает обостряться.

Провинция Ракка

Силы SDF копают туннели и траншеи по всей линии фронта в сельской местности Южной Ракки. Источник в Twitter (@VivaRevolt) также сообщает о планах курдов вырыть туннели в сельской местности Дейр-эз-Зор. Кроме того, SDF копают траншеи на сирийско-турецкой границе.

Провинция Хама

Части Сирийской арабской армии (САА) атаковали объекты террористов, в очередной раз нарушивших соглашение о перемирии в регионе, на северо-западе провинции Хама. Согласно сведениям SANA, правительственные силы, дислоцирующиеся на равнине Аль-Габ, ударили по местам скопления джихадистов «Хайят Тахрир аш-Шам» и их транспортным средствам, в окрестностях города Мансура. В результате было ликвидировано множество исламистов, а также их техника и запасы боеприпасов. Таким образом, боевики продолжают регулярно нарушать режим тишины, открывая огонь в том числе и по прифронтовым жилым районам, из-за чего войска САР вынуждены предпринимать ответные действия.

Силы САА обстреляли позиции боевиков в деревне Аль-Закат в северной части Хамы, соответствующая информация поступила от источников новостного блока тактической онлайн-карты syria.liveuamap.com.

Провинция Хасака

Так называемые полицейские отряды «Асайиш» из состава курдских Демократических сил Сирии (SDF)**** арестовали членов семи семей в лагере беженцев «Аль-Хол» в провинции Хасака, передает на своей странице в Twitter (@Jounaidi36) местный источник. По его данным, гражданские лица были арестованы вместе с маленькими детьми, после чего они были доставлены в неизвестное место. Никакой информации об их дальнейшей судьбе нет. Как отмечает источник, курды регулярно злоупотребляют своей незаконной властью на оккупированных ими северо-восточных территориях Сирии, фактически похищая таким способом лиц преимущественно арабской национальности.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)