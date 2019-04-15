Военный совет Судана обозначил стратегию развития страны на ближайшее время

Хартум, 14 апреля. Официальный представитель переходного Военного совета Шамс ад-Дин Кабаши Ибрагим в телевизионном обращении объявил о кадровых перестановках в руководстве страны. Решением переходного Военного совета Судана был уволен со службы и отправлен на пенсию бывший министр обороны Авад ибн Ауф, руководитель службы безопасности Салах Куш, а также заместитель главы совета Камаль Абдель Мааруф аль-Махи.

В телевизионном обращении Шамс ад-Дин Кабаши Ибрагим сообщил, что в настоящее время Военный совет готовит срочный план работы на базе предыдущих заявлений главы Совета. В процессе находится и реструктуризация службы безопасности «Мухабарат», новым руководителем которой был назначен Абубакр Хасан Мустафа Думблаб.

Официальный представитель сообщил о начале осуществления ряда дипломатических контактов с арабскими странами, среди которых Саудовская Аравия и Катар, а также с Эфиопией и другими государствами.

В настоящее время переходный Военный совет создает два комитета для срочной работы по направлениям. Это политический и экономический комитеты.

Шамс ад-Дин Кабаши Ибрагим отметил, что сейчас проводится реструктуризация антикоррупционного комитета для того, чтобы он мог осуществлять срочные задачи в рамках нынешней ситуации, осуществляется освобождение ряда политических активистов, амнистия всех солдат и офицеров всех силовых служб, участвовавших в протестах.

Кроме того, переходный военный совет Судана освободил от должности суданского посла Мухаммада Ата Аббаса в США и посла в Швейцарии Мустафу Османа Исмаила.

В настоящее время ПВС призывает все политические силы ускорить процесс подачи кандидатур на должность премьера и министров для скорейшего формирования правительства. Шамс ад-Дин Кабаши Ибрагим отметил, что Партии национального конгресса (ПНК) не будет участвовать в деятельности переходного правительства, но у партии будет шанс проявить себя на следующих выборах.

Официальный представитель также указал на наличие нескольких аспектов, нарушающих безопасность в Судане, среди которых перекрытие улиц баррикадами.

«Мы подтверждаем, что свобода слова позволяет выражать свою точку зрения, но мы не позволим ввергнуть страну в хаос», — подчеркнул Шамс ад-Дин Кабаши Ибрагим.

Он добавил, что ПВС гарантирует наличие хлеба и топлива в стране до мая 2019 года.