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Вдова Милошевича скончалась в России в возрасте 77 лет

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Вдова Милошевича скончалась в России в возрасте 77 лет

Белград, 14 апреля. Вдова бывшего президента Союзной Республики Югославия Слободана Милошевича скончалась в России в возрасте 77 лет.

Как сообщает сербская газета «Вечерние новости», Мириана Маркович умерла в одной из больниц в Сочи. Она тяжело болела и перенесла четыре операций. По предварительной информации, последние семь дней женщина находилась в тяжелом состоянии.

Маркович в 2005 году была объявлена в международный розыск по запросу Сербии. Белград подозревает вдову Милошевича в мошенничестве и причастности к заказному убийству журналиста Славко Курувия, однако она успела получить политическое убежище в России. Москва отказалась выдавать Маркович и ее сына Марко Милошевича.

Отметим что Маркович была главным теоретиком идеи Объединенных балканских государств и основателем Югославской левой партии. Во время операции НАТО в Югославии она вместе с мужем находилась под бомбежками в Белграде.

Автор: Антон Соколов
Источник: Вечерние новости
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