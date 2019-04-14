Вдова Милошевича скончалась в России в возрасте 77 лет

Белград, 14 апреля. Вдова бывшего президента Союзной Республики Югославия Слободана Милошевича скончалась в России в возрасте 77 лет.

Как сообщает сербская газета «Вечерние новости», Мириана Маркович умерла в одной из больниц в Сочи. Она тяжело болела и перенесла четыре операций. По предварительной информации, последние семь дней женщина находилась в тяжелом состоянии.



Маркович в 2005 году была объявлена в международный розыск по запросу Сербии. Белград подозревает вдову Милошевича в мошенничестве и причастности к заказному убийству журналиста Славко Курувия, однако она успела получить политическое убежище в России. Москва отказалась выдавать Маркович и ее сына Марко Милошевича.

Отметим что Маркович была главным теоретиком идеи Объединенных балканских государств и основателем Югославской левой партии. Во время операции НАТО в Югославии она вместе с мужем находилась под бомбежками в Белграде.