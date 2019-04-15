Сирия, 15 апреля. Спецоперация американских военных прошла в Ракке. Мирные жители погибли под огнем исламистов в Алеппо. Курды и Соединенные Штаты готовятся к реконструкции базы в Ат-Табке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели боевые вылеты в западной части провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обменивались ударами с исламистами на границах «Большого Идлиба»; подверглись обстрелам боевиков в Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в установке бомбы у КПП курдов в Манбидже; заявило о проведении вылазки у нефтяных полей в Дейр-эз-Зоре; атаковало союзников САА южнее Меядина; организовало вылазку в иракской провинции Дияла.

Курды: пережили взрыв в городе Тель-Абьяд на севере Ракки; совместно с силами США приступили к реконструкции базы в Ат-Табке; продолжили проводить принудительную мобилизацию в Ракке.

Соединенные Штаты: застрелили пять предполагаемых боевиков ИГ1 и провели аресты в Ракке.

ВС Турции: осуществили разведывательные вылеты в западной части Алеппо; ударили по курдам на севере Ракки.

ВС Ирака: обнаружили тайники ИГ в Дияле в Ираке.

Провинция Алеппо

Накануне прогремел взрыв недалеко от занимаемого курдами города Манбидж на северо-востоке провинции. Как передавал интернет-портал Euphrates Post, бомба была заложена у одного из контрольно-пропускных пунктов курдских сил. Никаких данных о пострадавших все еще не поступало. Несмотря на то, что ни одно из антиправительственных формирований так и не заявило о своей причастности к организации взрыва, предполагается, что в установке СВУ замешаны террористы подпольных групп «Исламского государства».

Поступали сведения о том, что регулярные обстрелы боевиков вооруженной оппозиции, отряды которых базируются в западной части региона, привели к проблемам с электроснабжением в Алеппо. Согласно информации Twitter-канала (felderfab), восточные районы административного центра провинции оказались обесточены. Несмотря на это, во второй половине дня исламисты вновь нанесли удары по городу, что привело к гибели двух гражданских лиц и ранению еще семи человек. Также сообщалось о взрыве, организованном боевиками в квартале Эс-Суккари. Агентство новостей SANA News передавало, что жертвой случившегося стал ребенок.

Над контролируемыми исламистами территориями на западе региона были замечены турецкие разведывательные самолеты. Военный источник в сети Twitter (rien4djri) передавал, что вылеты были проведены в рамках российско-турецкого Меморандума от 17 сентября, по условиям которого Турция осуществляет мониторинг обстановки на линии разграничения сил САР и боевиков незаконных бандгрупп.

Провинция Дейр-эз-Зор

Боевики «Исламского государства» вновь совершили вылазки в якобы уже зачищенных «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районах на юго-востоке провинции. Twitter-канал (RisboLensky) со ссылкой на подконтрольный ИГИЛ1 интернет-портал «Аль-Амак» заявил о новой атаке террористов недалеко от нефтяных полей Аль-Омар и Сайджан. Это подвигло курдов обследовать «освобожденные» территории региона. В ходе спецоперации под арестом SDF оказались четыре сирийца, которых обвинили в пособничестве ИГИЛ.

Также стало известно об атаке радикалов ИГ на правом побережье Евфрата. Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) передавал, что группа боевиков организовала нападение на бойцов союзной Сирийской арабской армии (САА) организации «Лива Аль-Кудс» к югу от города Меядин. Это привело к потерям в рядах проасадовских сил. Отмечалось, что джихадисты, совершившие вылазку, долгое время скрывались в Сирийской пустыне.

Провинция Идлиб

На западе региона недалеко от границы с соседней Латакией возобновились боевые вылеты ВКС России. По информации Twitter-канала (HusamHezaber), российские военные самолеты ударили по зонам дислокации исламистов вооруженной оппозиции недалеко от населенных пунктов Ариха и Бсанкул после того, как радикалы «Джебхат Ан-Нусры»1***, базирующиеся в этом районе, обстреляли позиции Сирийской арабской армии (САА).

В районе границы с соседней Хамой вновь фиксировались взаимные обстрелы между правительственными подразделениями и джихадистами формирований, действующих в составе террористического альянса «Тахрир Аш-Шам». Интернет-портал Masar Press Agency передавал, что противоборствующие стороны обменивались ударами в окрестностях города Аль-Фарджа. Сведения о потерях в живой силе или технике не уточнялись.

Провинция Ракка

Стало известно о том, что США и «Демократические силы Сирии» (SDF) начали реконструировать военную базу в городе Ат-Табка, зачищенном от террористов «Исламского государства» порядка двух лет назад. Военный источник в сети Twitter (VivaRevolt) передавал, что объект будет модернизирован для его дальнейшего использования американскими военными.

Соединенные Штаты также продолжили наращивать свое военное присутствие в регионе, оправдывая это необходимостью борьбы со «спящими ячейками» «Исламского государства». Сирийский центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) заявлял, что в результате стычки с предполагаемыми террористами группировки были убиты пять человек, включая женщину. Кроме того, еще восемь подозреваемых оказались в плену. Также силы США арестовали нескольких человек в Ракке, обвинив их в торговле оружием.

Обострилась обстановка вокруг пограничного города Тель-Абьяд. Поступали данные о взрыве бомбы в одном из районов населенного пункта. Кроме того, позднее его окрестности оказались под обстрелом турецких вооруженных сил, о чем сообщал Twitter-канал (OGNreports).

Курды продолжили проводить насильственную вербовку сирийских граждан в административном центре региона. Об этом сообщал военный источник в Twitter (raqqa_r_w_b). Вечером также появились сведения об арестах в соседней Хасаке. Местные активисты полагают, что это может поднять новую волну недовольства среди населения.

Ирак

В провинции Дияла накануне состоялись новые вылазки боевиков «Исламского государства», осуществляющих подпольную деятельность. Агентство новостей Iraqi News передавало, что группа джихадистов обстреляла один из военных объектов вооруженных сил Ирака вблизи населенного пункта Хан-Бани-Саад, что привело к гибели иракского солдата. В свою очередь правительственные силы приступили к проведению обысков в регионе. В соответствии с данными, полученными в ходе разведывательных вылазок, военнослужащим вооруженных сил страны удалось уничтожить одного из джихадистов террористической группировки, а также обнаружить несколько тайников с военной техникой, СВУ и «поясами шахидов».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)