Глава контрразведки Германии заявил о сохраняющейся угрозе ИГ

Берлин, 14 апреля. Террористическая группировка «Исламское государство»1 сохраняет угрозу для Европы, несмотря на свои военные поражения на Ближнем Востоке. Об этом в воскресенье заявил руководитель Федерального ведомства по охране конституции ФРГ (контрразведка Германии) Томас Хальденванг.

«Я не могу дать отбой тревоги в том, что касается ИГ1. Мы должны быть по-прежнему готовы к теракту в Германии в любое время», — отметил он.

Хальденванг напомнил, что террористы активно распространяют пропаганду в Интернете и вербуют сторонников через соцсети, что создает огромные риски для всех стран. Он также обратил внимание на то, что контрразведка Германии зафиксировала увеличение числа потенциально опасных исламистов в ФРГ до 2240 человека. Каждый из них может попытаться осуществить теракт в любое время. Ситуация усугубляется тем, что многие воевавшие в Сирии боевики из Германии теперь возвращаются назад, пишет Welt am Sonntag.

О том, что запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» по-прежнему угрожает безопасности Германии представители немецких спецслужб заявляли еще в марте. Тогда потенциальную террористическую опасность представляли 1600 человек. Кроме того, за минувший год немецкая контрразведка получила более 1000 сообщений жителей по горячей линии для информирования о возможной террористической активности — это вдвое больше, чем в 2015 году.

1 Организация запрещена на территории РФ.