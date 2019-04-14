Сирия, 14 апреля. Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон доставили гумпомощь в провинцию Даръа. Междоусобные стычки протурецких боевиков вспыхнули на севере Алеппо. ВС Ирака обнаружили тайники ИГ1 в провинции Дияла, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись обстрелам боевиков на юго-западе от Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: продолжает провоцировать столкновения с силами САР на границах «Большого Идлиба».

Курды: приступили к новому этапу принудительной мобилизации в Хасаке.

ВС Ирака: обнаружили несколько складов с вооружением ИГИЛ1 в провинции Дияла в Ираке.

Провинция Алеппо

На подконтрольных протурецким боевикам территориях в северной части Алеппо разгорелись междоусобные стычки. Информационный портал Step News Agency сообщает о том, что в результате столкновений, развернувшихся между двумя кланами исламистов в городе Джараблус, был убит один из местных жителей, еще два человека были ранены. Никаких сведений о возможных причинах вооруженного конфликта пока не поступало.

Тем временем на юго-западе от административного центра провинции вновь обострилось противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и джихадистами вооруженной оппозиции. Twitter-канал (MasarPressNet) заявляет о том, что боевики открыли огонь по расположениям правительственных сил в районе населенного пункта Тель-Алуш. Информация о возможных жертвах среди местных жителей уточняется.

Провинция Даръа

Информационное агентство ТАСС сообщает о том, что сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон доставили в Даръа гуманитарный груз общим весом более чем в четыре тонны. Как сообщил представитель ЦПВС Александр Макаренко, гумпомощь прибыла в населенные пункты Мутбин и Басыр и была распределена среди нуждающихся. Напомним, территория провинции полностью перешла под контроль сил САР летом прошлого года в ходе военной операции «Базальт». С момента зачистки региона сюда продолжают возвращаться сирийцы, проживавшие в лагерях для беженцев в Иордании и Ливане во время оккупации Даръа исламистами. Этому также способствовало освобождение соседних провинций Эль-Кунейтра и Дамаск.

Провинция Хама

Новостной портал Halab Today TV сообщает о том, что на северо-западе региона снова отмечаются вооруженные стычки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками. Артиллерия правительственных сил ведет огонь по укрепрайонам террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» и группировки «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ). Противники обмениваются ударами в долине Аль-Габ. Также перестрелки разворачиваются в районе населенного пункта Зайзун, передает на своей странице в Twitter военный источник (CombatChris1). На данный момент никакой информации о потерях сторон в живой силе или военной технике не поступало. Как сообщалось ранее, инициаторами начала боестолкновений выступили радикалы «Джебхат Ан-Нусры»1***, которые продолжают пренебрегать режимом тишины в демилитаризованной зоне.

Провинция Хасака

В Хасаке начался новый этап принудительной мобилизации, проводимой курдами незаконно. Один из местных активистов сообщает о том, что Отряды народной самообороны (YPG) производят аресты гражданских лиц в городе Аш-Шаддади в южной части провинции, дабы впоследствии направить их на службу в ряды курдских вооруженных формирований. Напомним, в первой половине дня также поступали сообщения о возобновлении насильственной вербовки в соседней провинции Ракка. Как известно, ранее подобный натиск на арабское население со стороны курдов неоднократно приводил к массовым протестам.

Ирак

После атаки террористов «Исламского государства»1 на опорный пункт вооруженных сил Ирака в Дияле, которая произошла несколько часов назад, правительственные подразделения приступили к поиску так называемых «спящих ячеек» в провинции. В соответствии с данными, полученными от агентов разведки, иракским военнослужащим удалось ликвидировать одного из высокопоставленных главарей террористической группировки неподалеку от города Абу Сайда. Более того, в регионе были обнаружены несколько схронов джихадистов с оружием и боеприпасами, в которых также находились «пояса шахидов». Как известно, Дияла была полностью зачищена от террористов еще в 2015 году, однако в ее пустынных областях до сих пор скрываются радикалы террористической группировки, ведущие подпольную деятельность.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)