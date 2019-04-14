Bloomberg назвал самый богатый дом в «Игре Престолов»

Вашингтон, 14 апреля. Агентство Bloomberg составило рейтинг самых богатых правящих домов в сериале «Игра престолов».

Им оказался дом Таргариенов, из которого происходит Дейнерис Бурерожденная — один из претендентов на Железный трон. Выйти в лидеры Таргариенам помогли драконы. Точный денежный эквивалент этих созданий аналитики Bloomberg вывести не смогли, однако они сочли огнедыщащих рептилий «источником почти несравнимой силы». Так, с помощью дракона Дейнерис удалось захватить крепость Кастерли-Рок и бухту Работорговцев.

Кроме того, ценным активом Таргариенов является Драконий остров, где находятся залежи драконьего стекла, а это единственный материал, который может остановить белых ходоков.

На втором месте оказался дом Ланнистеров, который контролирует все торговые пути и имеет доступ к глобальной финансовой системе, то есть может брать кредиты у Железного банка. Ну а на третьем месте расположился дом Арренов, который владеет неприступным замком Орлиное Гнездо. Четвертое место досталось дому Старков, владеющему богатыми ресурсами северными землями. Далее следуют семейства Грейджой, Мартелл, Талли, Баратеон и Тайрелл. Авторы рейтинга утверждают, что при составлении списка богатейших домов оценивали не только текущее состояние, но и то, как оно менялось по ходу сериала.

Напомним, что 14 апреля выходит первая серия последнего сезона «Игры престолов». Согласно приведенным данным, финальный сезон будет включать в себя шесть серий. Длительность первой серии составит 54 минуты. Уже 21 апреля выйдет вторая серия продолжительностью 58 минут. 28 апреля зрители смогут увидеть третью серию, которая будет длиться 1 час 22 минуты.