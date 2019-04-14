Деятели искусства оценили вклад Пугачевой в российскую эстраду

Москва, 14 апреля. Советская и российская певица, киноактриса и телеведущая Алла Пугачева 15 марта будет отмечать 70-летие. В преддверии юбилея деятели искусства оценили вклад народной артистки СССР в российскую эстраду.

Так, по словам заслуженного артиста России Александра Розенбаума, певица «своя в доску» — понимающая, разумная и адекватная.

«У нее потрясающая чуйка на хиты. Но самое главное, что она никогда не фальшивила», — цитируют его «Известия».

По мнению исполнителя, Пугачева в свое время «перевернула» советскую песню, да и эстраду в целом. Она привнесла нечто свое, чего раньше на сцене не было, уточнил Розенбаум.

Народный артист России Александр Буйнов считает, что актриса собственными руками соорудила себе пьедестал и поднялась на невероятную высоту. Григорий Лепс отметил, что Пугачева способна не просто разговаривать со зрителем, но и затронуть такие струны, что «заставит весь зал рыдать».

Известный российский певец Дима Билан добавил, что Примадонна, как ее называют, умеет по-настоящему удивлять своего зрителя. По его словам, она всегда была искренней на сцене и никогда ничего не утаивала.

Напомним, Пугачева родилась в 1949 году в Москве. В репертуар российской исполнительницы входят свыше 500 песен на разных языках, а дискография насчитывает более 20 сольных пластинок, CD и DVD.

Карьера артистки ознаменована как всесоюзным, так и международным успехом на музыкальной сцене в странах восточной и северной Европы. С 1976 по начало 1990-х годов по результатам опросов всесоюзных музыкальных хит-парадов неизменно признавалась лучшей певицей года.

Гастрольную деятельность Пугачева прекратила в 2010 году, однако не отошла от активной творческой деятельности.

Артистка не раз признавалась, что не любит праздновать дни рождения, однако друзья звезды уже арендовали ресторан на Рублевке на 20 апреля. Сам юбилей певица встретит в кругу родных и близких в деревне Грязь, а потом поедет на репетицию авторского сольника, который пройдет в Кремлевском дворце 17 апреля.