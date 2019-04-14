Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Деятели искусства оценили вклад Пугачевой в российскую эстраду

817
0 Оставить комментарий

Деятели искусства оценили вклад Пугачевой в российскую эстраду

Москва, 14 апреля. Советская и российская певица, киноактриса и телеведущая Алла Пугачева 15 марта будет отмечать 70-летие. В преддверии юбилея деятели искусства оценили вклад народной артистки СССР в российскую эстраду.

Так, по словам заслуженного артиста России Александра Розенбаума, певица «своя в доску» — понимающая, разумная и адекватная.

«У нее потрясающая чуйка на хиты. Но самое главное, что она никогда не фальшивила», — цитируют его «Известия».

По мнению исполнителя, Пугачева в свое время «перевернула» советскую песню, да и эстраду в целом. Она привнесла нечто свое, чего раньше на сцене не было, уточнил Розенбаум.

Деятели искусства оценили вклад Пугачевой в российскую эстраду

Народный артист России Александр Буйнов считает, что актриса собственными руками соорудила себе пьедестал и поднялась на невероятную высоту. Григорий Лепс отметил, что Пугачева способна не просто разговаривать со зрителем, но и затронуть такие струны, что «заставит весь зал рыдать».

Известный российский певец Дима Билан добавил, что Примадонна, как ее называют, умеет по-настоящему удивлять своего зрителя. По его словам, она всегда была искренней на сцене и никогда ничего не утаивала.

Деятели искусства оценили вклад Пугачевой в российскую эстраду

Напомним, Пугачева родилась в 1949 году в Москве. В репертуар российской исполнительницы входят свыше 500 песен на разных языках, а дискография насчитывает более 20 сольных пластинок, CD и DVD.

Карьера артистки ознаменована как всесоюзным, так и международным успехом на музыкальной сцене в странах восточной и северной Европы. С 1976 по начало 1990-х годов по результатам опросов всесоюзных музыкальных хит-парадов неизменно признавалась лучшей певицей года.

Гастрольную деятельность Пугачева прекратила в 2010 году, однако не отошла от активной творческой деятельности.

Деятели искусства оценили вклад Пугачевой в российскую эстраду

Артистка не раз признавалась, что не любит праздновать дни рождения, однако друзья звезды уже арендовали ресторан на Рублевке на 20 апреля. Сам юбилей певица встретит в кругу родных и близких в деревне Грязь, а потом поедет на репетицию авторского сольника, который пройдет в Кремлевском дворце 17 апреля.

Автор: Екатерина Кухарева
Источник: Известия
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров