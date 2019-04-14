Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Цеголко рассказал о слезах на глазах украинцев во время дебатов Порошенко

49
0 Оставить комментарий

Цеголко рассказал о слезах на глазах украинцев во время дебатов Порошенко

Киев, 14 апреля. Жители Украины, присутствовавшие на дебатах в «Олимпийском», крайне эмоционально отреагировали на выступление президента Петра Порошенко. Об этом в воскресенье сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

«Настоящий взрыв позитива на стадионе «Олимпийский». Атмосфера была невероятная: семьи с детьми, слезы на глазах, вышиванки и невероятная вера в глазах», — пишет он в Facebook.

Официальный представитель Порошенко также отметил, что полиция занижает число зрителей. Так, ранее полиция Украины сообщила, что послушать дебаты пришли 5 тыс. человек. Цеголко же утверждает, что выступление президента слушали не менее 20 тыс. человек.

14 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве состоялось выступление Порошенко перед избирателями и журналистами. Первоначально планировалось, что мероприятие пройдет в форме дебатов, на которых Порошенко сможет обсудить наиболее важные политические и экономические вопросы со своим соперником на выборах Владимиром Зеленским, однако тот так и не пришел.

Отметим, что первым Порошенко на дебаты вызвал именно Зеленский. Политик призвал своего оппонента встретиться перед камерами 19 апреля на НСК «Олимпийский», однако команда Порошенко назначила встречу на 14 апреля. В итоге дебаты превратились в обычную пресс-конференцию с участием одного кандидата.

Автор: Антон Соколов
Источник: Страница Святослава Цеголко в Facebook
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров