Цеголко рассказал о слезах на глазах украинцев во время дебатов Порошенко

Киев, 14 апреля. Жители Украины, присутствовавшие на дебатах в «Олимпийском», крайне эмоционально отреагировали на выступление президента Петра Порошенко. Об этом в воскресенье сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

«Настоящий взрыв позитива на стадионе «Олимпийский». Атмосфера была невероятная: семьи с детьми, слезы на глазах, вышиванки и невероятная вера в глазах», — пишет он в Facebook.

Официальный представитель Порошенко также отметил, что полиция занижает число зрителей. Так, ранее полиция Украины сообщила, что послушать дебаты пришли 5 тыс. человек. Цеголко же утверждает, что выступление президента слушали не менее 20 тыс. человек.

14 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве состоялось выступление Порошенко перед избирателями и журналистами. Первоначально планировалось, что мероприятие пройдет в форме дебатов, на которых Порошенко сможет обсудить наиболее важные политические и экономические вопросы со своим соперником на выборах Владимиром Зеленским, однако тот так и не пришел.

Отметим, что первым Порошенко на дебаты вызвал именно Зеленский. Политик призвал своего оппонента встретиться перед камерами 19 апреля на НСК «Олимпийский», однако команда Порошенко назначила встречу на 14 апреля. В итоге дебаты превратились в обычную пресс-конференцию с участием одного кандидата.