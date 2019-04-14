American Airlines продлила запрет на полеты самолетов Boeing-737 MAX 

Вашингтон, 14 апреля. Авиакомпания American Airlines объявила о продлении запрета на полеты самолетов Boeing-737 MAX до 19 августа. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Стоит отметить, что ограничение первоначально устанавливали до 5 июня. Такое решение было принято для того, чтобы обеспечить большую определенность и избежать срывов полетов в последнюю минуту.

«Мы в значительной степени уверены, что [модели] MAX пройдут переаттестацию до этого времени», — говорится в сообщении.

Представители авиакомпании уточнили, что, таким образом, будут отменены порядка 115 рейсов в день, что составляет около 1,5% всех ежедневных рейсов в Соединенных Штатах.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп 13 марта объявил, что Штаты приостанавливают все полеты воздушных судов Boeing-737 MAX 8 и MAX 9 до его дальнейшего распоряжения.

За несколько дней до решения американского президента, 10 марта, потерпел крушение возле города Дэбрэ-Зэйт в Эфиопии самолет, выполнявший рейс по маршруту из Аддис-Абебы в Найроби. На борту находились 157 человек, граждане 35 стран погибли при авиакатастрофе, в их числе были трое россиян.

Издание Reuters сообщало ранее, что у самолета начались проблемы через две минуты после взлета, о чем свидетельствуют детали переговоров пилота с диспетчером.

После трагедии многие страны мира, в том числе Россия, США и страны Европейского союза приостановили эксплуатацию Boeing-737 MAX. 15 марта стало известно, что авиастроительная компания Boeing приостанавливает поставки самолетов этой модели.