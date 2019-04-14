В Перу назвали Россию туристической супердержавой

Лима, 14 апреля. Россия после проведения чемпионата мира по футболу стала полноценной туристической супердержавой. Об этом в воскресенье заявила замминистра торговли и туризма Перу Саюри Байона.

«Россия после проведения чемпионата мира по футболу стала полноправной туристической супердержавой. 40 тыс. перуанцев посетили вашу страну, вернулись, рассказали своим друзьям о ярких впечатлениях от Москвы, Петербурга, Саранска, где проходил матч Перу–Дания», — отметила она.

По словам Байоны, перуанцы были признаны ФИФА лучшими болельщиками, а ЧМ-2018 — лучшим мундиалем в истории мирового футбола. Кроме того, в 2017 году между Россией и Перу был установлен безвизовый режим, в результате чего турпоток в РФ начал расти. Перу же ежегодно посещают более 900 россиян, пишет газета «Известия».

Напомним, что чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля. Новым чемпионом мира стала Франция, второе место заняла Хорватия, а третье — Бельгия. Лучшим игроком мундиаля признан хорватский футболист Лука Модрич.

Многие страны отмечали дружескую атмосферу и высокий уровень организации международного турнира. В марте президент РФ Владимир Путин поблагодарил сотрудников ФСБ за работу по обеспечению безопасности во время чемпионата мира. Глава государства также отметил работу сотрудников ФСБ по обеспечению безопасности в ходе избирательных кампаний разных уровней, которые состоялись в 2018 году.