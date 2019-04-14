Глава Роснано не против, чтобы котов называли Чубайсами

Москва, 14 апреля. Глава Роснано Анатолий Чубайс заявил, что он совершенно не против, чтобы рыжих котов называли в его честь. Об этом он заявил, выступая в эфире телеканала «Россия 1».

«Люди к котам относятся всегда по-хорошему, ради бога. Это мне пытаются вменить в вину, но я в этом не вижу ничего плохого, обидного», — отметил топ-менеджер.

Чубайс также признался, что не любит политику и в 1996 году приложил много сил, чтобы уйти из государственных органов, однако тогда эти попытки не увенчались успехом. Теперь же он вполне доволен своим положением и совершенно не стремится попасть в правительство, передает РИА Новости.

Ранее Чубайс прокомментировал популярное в девяностые годы выражение «во всем виноват Чубайс». По словам главы Роснано, на него возложили ответственность за все неприятности, которые случались с россиянами в девяностые годы. Впоследствии его отрицательную репутацию начали использовать разные политики, которые начали критиковать Чубайса для получения политических очков.

В 90-е годы Чубайс руководил комитетом по управлению государственным имуществом, работал замглавы правительства, возглавлял администрацию президента и был министром финансов. Напомним, что Чубайс был одним из самых непопулярных политиков России. Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в декабре 2006 года, 77% россиян негативно оценивали его деятельность. В частности, его обвиняли в частых перебоях в электроснабжении.