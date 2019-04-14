Порошенко посвятил Зеленскому песню «Ти ж мене підманула»

Киев, 14 апреля. Президент Украины Петр Порошенко после несостоявшихся на стадионе «Олимпийский» в Киеве дебатов с Владимиром Зеленским спел знаменитую песню «Ти ж мене підманула» («Ты ж меня обманула»), передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Глава государства выступил на футбольном стадионе в украинской столице, куда приехал днем воскресенья для участия в дебатах со своим конкурентом по предвыборной гонке. Однако шоумен Зеленский, который является лидером президентского рейтинга, на встречу не явился.

В своей речи Порошенко подвел итоги своей работы на президентском посту, а также ответил на вопросы журналистов. Выступление главы Украины сопровождали музыканты, с которым в качестве импровизации, Порошенко спел украинскую народную песню «Ти ж мене пiдманула», посвятив ее Зеленскому и заменив некоторые слова.

После этого президент Украины и собравшиеся сделали совместный снимок.

Напомним, 31 марта украинцы пришли на избирательные участки, чтобы выбрать нового главу государства. По данным ЦИК страны, юморист и шоумен одержал победу с результатом 30,24% голосов, Порошенко поддержали 15,95% граждан. Второй тур выборов назначен на 21 апреля.

Согласно данным социологического опроса, проведенного в преддверии второго тура голосования на Украине группой «Рейтинг», комик и актер Зеленский уверенно обходит действующего президента страны. Основателя и лидера студии «Квартал-95» поддерживает большинство украинцев.

Ранее корреспондент ФАН сообщал с места событий о том, что президент Украины исполнил зажигательный танец на футбольном стадионе «Олимпийский».