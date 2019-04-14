ЛНА Хафтара обвинила правительство Ливии в ударах по жилым районам

Триполи, 14 апреля. Ливийская Национальная армия маршала Халифы Хафтара обвинила Переходный национальный совет (ПНС) страны в авиаударах по жилым домам в окрестностях столицы. Об этом сообщил представитель армии Ахмед аль-Мисмари.

«Самолеты [подчиненных властям в Триполи] террористических формирований атаковали жилые дома, государственные и частные объекты в районах Айн Зара и Каср бен Гашир к югу и юго-востоку от столицы Триполи», — говорится в тексте заявления.

В сообщении отмечается, что самолеты вылетели с аэродорома Мисураты и нанесли удары по офису компании в районе Каср бен Гашир. В результате атаки, согласно тексту заявления, погибли четверо граждан Судана.

Напомним, 4 апреля маршал Хафтар, командующий Ливийской Национальной армией, объявил о движении войск в сторону Триполи для освобождения территории страны от террористов. На следующие сутки после начала наступления подразделения ЛНА заняли международный аэропорт в столице.

Ливия в настоящее время находится в состоянии двоевластия. За руководство государством борются признанное ООН так называемое «Правительство национального единства» и Палата представителей, которую признает большинство арабских стран. Ситуации в Ливии обострилась в результате операции НАТО, проведенной в 2011 году.

Ранее телеканал Sky News Arabia сообщил о том, что авиация ЛНА маршала Хафтара нанесла удары по военной базе правительства Национального согласия (ПНА) в Триполи.