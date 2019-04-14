«Зенит» разгромил «Анжи» в матче чемпионата России по футболу

Санкт-Петербург, 14 апреля. Питерский «Зенит» на своем поле нанес поражение махачкалинскому «Анжи» в матче 23 тура чемпионата России по футболу со счетом 5:0.

Хозяевам удалось забить сразу два быстрых гола в ворота аутсайдера. Отличились Азмун и Иванович. Добившись комфортного перевеса, «Зенит» сбавил обороты. На перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу команды Семака.

Во втором тайме питерцы также не форсировали события. Однако последние десять минут встречи в исполнении лидера вышли ударными. Сначала Ригони неотразимо пробил под перекладину — 3:0. Затем Дриусси отличился после оригинального розыгрыша штрафного удара. Пятый мяч в ворота «Анжи» также записал в свой актив Дриусси, замкнувший прострел с правого фланга.

5:0 — «Зенит» укрепляет лидерство в российской премьер-лиге.

Подопечные Семака опережают «Краснодар» и «Локомотив» на 6 очков. Еще на два пункта меньше у московского ЦСКА. Уже в следующем туре питерцы сыграют с одним из своих ближайших преследователей – «Краснодаром».

В свою очередь, «Анжи» занимает предпоследнюю строчку с 19 очками. Махачкалинцы на два пункта отстают от «Уфы».

Ранее сообщалось, что футболист молодежного состава «Зенита» Максим Левин отличился великолепным голом в матче против «Анжи». Левин неотразимо для вратаря пробил с 30-метровой дистанции. Правда, полузащитник поразил собственные ворота. Несмотря на автогол Левина, молодежная команда «Зенита» также добилась уверенной победы над сверстниками — 4:1. Питерцы переместились на третью позицию первенства.