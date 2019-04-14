Протаранивший машину посла Украины в Лондоне водитель оказался невменяемым

Лондон, 14 апреля. Водитель автомобиля, который протаранил машину посла Украины в Лондоне, оказался психически больным, сообщает пресс-служба столичной полиции.

«В настоящее время проводится расследование в связи с применением полицейскими огнестрельного оружия во время инцидента. В то же время я хотел бы отдать должное офицерам, которые подвергли себя опасности, как они это делают каждый день, чтобы жители Лондона были в безопасности», — заявил старший суперинтендант Энди Волкер.

Сам подозреваемый не пострадал. Он был доставлен в центральную лондонскую больницу, а теперь находится под стражей в полицейском участке. В полиции пояснили, что 40-летний мужчина арестован по подозрению в покушении на убийство стражей правопорядка и нанесении материального ущерба.

Ранее сообщалось, что неизвестный протаранил на автомобиле несколько машин, припаркованных возле посольства Украины в Холланд-парке Лондона. Среди пострадавших транспортных средств оказалась машина посла Украины в Великобритании.

Прибывшая на место полиция открыла огонь, чтобы остановить нарушителя, а тот в свою очередь попытался совершить наезд на сотрудников правоохранительных органов. Примечательно, что в районе, где располагается украинское посольство, также находятся дипломатические представительства Греции и Камеруна. Кроме того, поступали сведения о том, что злоумышленник якобы открывал стрельбу в сторону украинского посольства, однако пресс-служба полиции эту информацию не подтверждает.