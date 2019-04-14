КНДР заинтересована в покупке у России новых гражданских самолетов

Пхеньян, 14 апреля. КНДР заинтересована в приобретении у России новых гражданских самолетов для повышения безопасности полетов. Об этом сообщил вице-спикер Государственной думы Сергей Неверов.

Политик возглавляет российскую парламентскую делегацию, которая прибыла в Пхеньян с визитом. В воскресенье представители РФ провели встречу с замглавы внешнеполитического ведомства республики Им Чхон Илем.

По словам Неверова, в ходе переговоров была затронута тема гражданской авиации и безопасности полетов. Во время обсуждения, указал он, корейская сторона выразила желание купить новые российские самолеты.

«У нас есть воздушное сообщение между Пхеньяном и Владивостоком и нам, конечно, хотелось бы, чтобы на этом маршруте летали более современные и безопасные самолеты», — добавил Неверов.

Вице-спикер Госдумы подчеркнул, что это затрагивает интересы не только российских пассажиров, но также и граждан других государств, которые пользуются авиарейсами до Пхеньяна.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием председателем Госсовета КНДР. Глава российского государства выразил уверенность, что деятельность политика на данном посту будет в дальнейшем способствовать развитию дружественных и добрососедских отношений между государствами и народами, а также укреплению мира и безопасности на Корейском полуострове.

Ранее также стало известно о том, что африканские государства заинтересованы в покупке российско-индийских ракет «БраМос»