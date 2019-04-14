Зеленский не приехал на дебаты с Порошенко. События дня. ФАН-ТВ

Одиночные дебаты Порошенко 14 апреля президент Украины провел одиночные дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Петр Порошенко позвал на площадку и своего оппонента Владимира Зеленского, но тот так и не приехал. Тогда действующий президент выступил перед народом и призвал всех выбрать во втором туре настоящего главу государства. Высказался Порошенко и о возможной победе Зеленского. «Если, не дай бог, он будет избран, это будет выбор украинского народа, и я буду его уважать, потому что мы демократическое государство», — заявил он. Также в ходе своего выступления Петр Порошенко рассказал о планах на будущее. Например, о вступлении Украины до 2023 года в Евросоюз и НАТО. Кандидат в президенты выразил уверенность, что государства — члены ЕС поддержат страну, как обещали много лет назад. В своей речи он также перечислил достижения страны за последние пять лет и заявил о том, что Киев якобы «выиграл газовые споры» у России. Монолог кандидата продолжался недолго. Возможно, настоящие дебаты пройдут на Украине 19 апреля. Хотя Порошенко заявил, что будет ждать Зеленского и завтра. Напомним, 21 апреля в стране пройдет второй тур выборов. По итогам первого тура победу с результатом более 30% голосов одержал Владимир Зеленский, Порошенко поддержали более 15% граждан. Соцопрос, проведенный группой «Рейтинг», показал, что за артиста во втором туре готов проголосовать 61% избирателей, а за действующего президента — 24%.

Побег из изолятора Девять задержанных сбежали из изолятора временного содержания в Туве. Это произошло 14 апреля, когда мужчин вывели из камер. Двое арестованных напали на дежурного полицейского. Они начали его душить, после нанесли несколько ножевых ранений. Сотрудник полиции находится в больнице, сейчас его жизни ничего не угрожает. Среди сбежавших заключенных есть те, кого подозревают в разбое, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, а также в убийстве. «По факту применения насилия в отношении сотрудника полиции, находящегося при исполнении должностных обязанностей, в помещении изолятора временного содержания межмуниципального отдела «Барун-Хемчикский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). К указанному уголовному делу присоединено уголовное дело, возбужденное следователем СО МО МВД РФ по факту побега из ИВС 9 задержанных лиц по ч. 3 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы)», — заявила помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Республике Тыва Алла Нурсат. Как сообщают в МВД, один из заключенных уже задержан. Поиски восьми человек продолжаются. Сбежавших также ищут полицейские Хакасии и Красноярского края. Всем, кто располагает хоть какой-то информацией об их местонахождении, необходимо сообщить в полицию.