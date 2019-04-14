Кудрин оценил возможные санкции США против российских госбанков

Москва, 14 апреля. Введение американских санкций против не одного, а сразу нескольких российских государственных банков будет более сильным ударом и поводом для переоценки ситуации на рынке. Такое мнение выразил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

По его словам, рынок уже учел минимальные риски от возможного введения Вашингтоном ограничительных мер.

«Если это будет один банк, менее вовлеченный в сетевые программы, то это практически уже рынок «съел». Больше чем на один банк и на более системные банки — на это, конечно, рынок еще не ответил», — оценил он.

Кудрин при этом подчеркнул, что ситуацию нужно будет переоценивать по-новому в том случае, если ограничительные меры будут распространены не на один банк.

«Это будет более сильный удар», — заключил глава Счетной палаты.

Напомним, в 2014 году США ввели против России санкции под предлогом кризиса на Украине. Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что ограничительные меры связаны с попыткой сдержать развитие России. По его словам, от действия санкционной политики страдают «прежде всего те, кто ее инициирует».

В феврале 2019 года на рассмотрение Конгресса США был внесен законопроект, предполагающий введение новых санкций против России. 15 марта Минфин США расширил список ограничительных мер против России, включив в него восемь российских компаний. Кроме того, ужесточение антироссийских санкций последовало со стороны Канады.

Стоит отметить, что в последнее время все чаще звучат заявления европейских политиков о том, что санкции, введенные против России, пора снимать. Признают это и в самих Соединенных Штатах.

Так, агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором говорится об «усталости» американских властей от санкций против РФ. Однако, по мнению российского дипломата и политолога Николая Платошкина, речь на самом деле идет не об «усталости», а об экономической нецелесообразности антироссийских ограничений.