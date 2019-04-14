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Чубайс объяснил, почему «во всем виноват Чубайс»

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Чубайс объяснил, почему «во всем виноват Чубайс»

Москва, 14 апреля. Глава Роснано Анатолий Чубайс, выступая в эфире телеканала «Россия-1»,  прокомментировал расхожую фразу «во всем виноват Чубайс».

По словам топ-менеджера, его сделали козлом отпущения за все неприятности, которые случались с россиянами в девяностые годы. Впоследствии его отрицательную репутацию начали использовать разные политики, которые начали критиковать Чубайса для получения политических очков, передает РИА Новости.

«Человеку нужно, чтобы кто-то был виноват. Сложилось, что это я. Я попал куда-то, знаете, туда уже, в район Бабы Яги и Кощея Бессмертного. Ну, сложилось — значит, сложилось», — отметил он.

В марте Чубайс отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным об итогах деятельности корпорации Роснано за 2018 год. Среди прочего, в ходе встречи Чубайс рассказал президенту, что Роснано и «Газпром» планируют создать фонд для совместной работы по развитию рынка газомоторного топлива.

Напомним, что мем «Во всем виноват Чубайс» появился благодаря сатирической программе «Куклы», в которой был скетч с увольнением чиновника первым президентом РФ Борисом Ельциным. По сценарию скетча глава государства возложил на него ответственность за провал правящей партии на выборах.

В 90-е годы Чубайс руководил комитетом по управлению государственным имуществом, работал замглавы правительства, возглавлял администрацию президента и был министром финансов.  

Автор: Антон Соколов
Источник: РИА Новости
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