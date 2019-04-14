Главные новости 14 апреля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 14 апреля.

Мощный взрыв прогремел в городе Норрчепинг, который расположен на востоке Швеции. Мощный взрыв прогремел в ювелирном магазине в Швеции.

Победительницей конкурса «Мисс Россия-2019» стала студентка из города Азов Ростовской области Алина Санько. Названа победительница конкурса «Мисс Россия-2019».

В Совфеде объяснили подоплеку недружественных действий Варшавы и Таллина в отношении российского парусника «Седов». Клинцевич посочувствовал Польше, перекрывшей путь «Седову» из-за Крыма.

Президент Украины Петр Порошенко объяснил предвыборные плакаты с изображением президента РФ Владимира Путина. Порошенко рассказал о «мечте» российских властей.

Группа ученых из Бразилии пришла к выводу, что силовые упражнения способствуют долгожительству. Ученые назвали упражнения, продлевающие жизнь.

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ предложил ввести в Керченский пролив миротворцев ООН, чтобы «сковать» действия РФ. Украинский эксперт предложил способ потеснить РФ в Керченском проливе.

Член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал новость о передаче Украине грамоты Петра I, датированной 1708 годом, которая была потеряна во время Второй мировой войны. Клинцевич прокомментировал передачу Украине грамоты Петра I.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал сдавать анализы на «Олимпийский» из-за «провокации». Зеленский объяснил, почему не стал сдавать анализы вместе с Порошенко.

Аркадий Бабченко заявил, что стал меньше зарабатывать. Бабченко пожаловался на нехватку денег.

Трагический инцидент произошел накануне вечером на юго-востоке Москвы: в продуктовом магазине «Пятерочка» скончалась молодая девушка. Молодая девушка скончалась в «Пятерочке» в Москве, ФАН публикует видео с места ЧП.