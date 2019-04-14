Сирия, 14 апреля. Два человека погибли в результате обстрела боевиками города Алеппо. Террористы ИГ1 застрелили иракского солдата в провинции Дияла. Военные США провели аресты в городе Ракка, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись обстрелам исламистов на западе Алеппо, погибли мирные жители.

«Исламское государство»1: организовало вылазку в провинции Дияла в Ираке.

Курды: задержали четырех человек по обвинению в связях с ИГ на юго-востоке Дейр-эз-Зора; продолжают принудительную мобилизацию в Ракке.

Соединенные Штаты: арестовали трех человек в северной части Ракки.

Провинция Алеппо



Поступают данные о новых обстрелах административного центра региона исламистами вооруженной оппозиции. Согласно сведениям информационного агентства SANA News, ракеты, выпущенные боевиками, разорвались на улице Нил и в квартале Аль-Халидия, что привело к гибели двух мирных жителей и ранению еще семи человек. Кроме того, сообщается, что в результате взрыва мины в районе Эс-Суккари был убит ребенок, еще двое детей получили ранения и были доставлены в больницу. Местные активисты обвиняют в установке СВУ джихадистов.

Между тем оппозиционный Twitter-канал (MasarPressNet) заявляет, что исламисты также вели огонь по району Аз-Захра на западе Алеппо, в результате чего якобы был застрелен один из солдат Сирийской арабской армии (САА). Тем не менее данная информация требует проверки.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии»**** (SDF) возобновили обыски на юго-востоке провинции в целях ликвидации оставшихся террористов «Исламского государства», осуществляющих подпольную деятельность в составе «спящих ячеек». Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (DeirEzzor24), курды арестовали четырех человек в населенном пункте Ас-Сабха, обвинив их в сотрудничестве с террористической группировкой. Также стало известно, что «демократические силы» ужесточили меры досмотра гражданских лиц на своих контрольно-пропускных пунктах. Об этом сообщает интернет-портал Masar Press Agency. Однако необходимо напомнить, что в результате рейдов курдских отрядов под арестом также нередко оказываются и невиновные сирийцы.

Провинция Даръа

Прогремел взрыв в провинции Даръа. Как передает медиапортал Masar Press Agency, детонировала бомба, заложенная на участке шоссе между населенными пунктами Нава и Шейх Мискин, в результате чего пострадали два местных фермера. Предполагается, что взрывное устройство было установлено боевиками вооруженной оппозиции еще во время оккупации данных территорий. Напомним, правительственным войскам удалось полностью зачистить Даръа от исламистов в ходе военной операции под названием «Базальт», продлившейся с июня по конец июля прошлого года. Как известно, стремительному успеху Сирийской арабской армии (САА) способствовала поддержка российских ВКС, а также работа сотрудников Центра по примирению враждующих сторон.

Провинция Ракка

Twitter-канал (raqqa_r_w_b) сообщает о том, что в Ракке вновь прошли аресты гражданских лиц в целях их принудительного призыва на службу в ряды «Демократических сил Сирии» (SDF). Задержания проводили члены так называемой курдской милиции «Асайиш», которая не раз становилась главным объектом недовольства мирного населения, проживающего на оккупированных курдами территориях.

Между тем появилась новая информация о деятельности американских военных в Ракке. Согласно данным агентства новостей Al Masdar News, солдаты армии США арестовали трех человек в одном из северных районов административного центра провинции по подозрению в торговле оружием с боевиками «Исламского государства». Напомним, ранее военнослужащие ВС США также провели рейды в поселении Такихи.

Ирак

Подпольные группы «Исламского государства» продолжают предпринимать вылазки на позиции иракских вооруженных сил. Согласно данным новостного портала Iraqi News, один из военнослужащих армии Ирака был застрелен террористами в провинции Дияла. Нападение произошло на окраине населенного пункта Хан-Бани-Саад. Отмечается, что правительственные войска уже оцепили место происшествия и приступили к поискам виновников. Напомним, об освобождении Ирака от ИГИЛ1 было объявлено еще в конце 2017 года, однако «спящие ячейки» террористической группировки все еще представляют угрозу как для мирного населения, так и для сил безопасности страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)