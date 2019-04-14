Эксперты составили рейтинг самых доступных кроссоверов и внедорожников

Москва, 14 апреля. Автоэксперты составили список самых доступных кроссоверов и внедорожников на российском рынке.

Лидирующее место в рейтинге за апрель заняла Lada 4х4. Трехдверная модель доступна по цене от 518,9 тысячи рублей, версия Urban — от 581,9 тысячи рублей, приобрести пятидверный Urban можно за 620,9 тысячи рублей, а модификацию Bronto — минимум за 722,9 тысячи рублей, передает «Российская газета».

По данным издания, внедорожник удерживает звание одного из самых популярных автомобилей класса SUV — за три месяца текущего года было продано 7,7 тысячи новых Lada 4x4.

На второй строке расположился китайский кроссовер Chery Tiggo 2, его стоимость начинается с отметки в 673 тысячи рублей. За такую цену предлагается автомобиль в комплектации Basic с механической коробкой передач. Следом за ним идет Chevrolet Niva, получивший в этом году обновленную версию. Приобрести внедорожник в самой простой комплектации можно за 680 тысяч рублей.

Пополнили список УАЗ «Хантер», Renault Duster, Lifan X60 и X70, УАЗ «Патриот», Zotye T600, Renault Kaptur и Hyundai Creta.

Ранее эксперты назвали лидеров авторынка в Санкт-Петербурге по итогам марта. По данным агентства «Автостат», объем рынка новых легковых автомобилей в предыдущем месяце по сравнению с прошлым годом увеличился на 2% в Северной столике и составил 9,6 тысячи единиц. Самый популярный автомобиль месяца — седан Volkswagen Polo.

Кроме того, стало известно, что венгерская дизайн-студия X-Tomi Design опубликовала рендер несуществующего пикапа Lada Granta Cross.