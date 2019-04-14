В Совфеде объяснили, как НАТО учениями в Черном море сделала подарок Шойгу

В Черном море завершились учения НАТО «Морской щит — 2019», об этом сообщило объединенное морское командование Альянса. Натовские учения в непосредственной близости от России — это явная провокация. Тем не менее действия Альянса — это подарок Вооруженным силам РФ, возглавляемым Сергеем Шойгу, считают в комитете по обороне и безопасности Совета Федерации.

Ранее о своей благодарности партнерам по НАТО в связи с завершением маневров сообщил в Twitter командующий группой, командир корабля ВМС Нидерландов Evertsen Будевейн Бутс.

#SNMG2 ????????????????????????????????????????completed the Romanian led exercise #SeaShield2019 in the Black Sea today with a high representation. Thank you President Iohannis and General Ciuca for your visit to the Ships. #NATO pic.twitter.com/iCmhXXDAKD — Boudewijn Boots (@BoudewijnBoots) April 12, 2019

Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич рассказал, какую выгоду Россия и ее военное руководство извлекло из учений НАТО.

«Хочу от всей души поблагодарить НАТО за эти учения — это настоящий подарок нашей армии, нашему министру обороны, — отметил Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей. — Мы, политики, иногда не замечаем практической стороны таких вещей. А наши военные сразу все расставили по своим местам. Они говорят: а чего вы переживаете из-за этих учений? Вы представляете, какой подарок они нам сделали? Мы в реальных, приближенных к боевым условиях испытали наше новейшее оружие: ракетное, радиоэлектронной борьбы, средства обнаружения и т. д. Все это мы проверили на современном оружии НАТО», — объяснил сенатор.

Благодаря НАТО нашему военному командованию даже не пришлось создавать для испытаний как-то особые условия: об этом позаботились наши «геополитические партнеры», с иронией отметил российский сенатор.

«Наша армия успешно провела испытания новейших систем вооружений, и при этом сэкономлено огромное количество денег. В том, что это настоящий подарок, я с нашими военными оптимистами полностью согласен. Но как политик подчеркну: демонстративные учения НАТО у наших границ — это провокация и мерзость. Запад думает запугать нас психологически, вывести из себя. Но они зря на это рассчитывают. Россия, российская армия всегда готовы отразить любое нападение, пресечь любую провокацию», — подчеркнул Франц Клинцевич.

В учениях НАТО «Морской щит — 2019», которые в этом году проходили под командованием Румынии, участвовали корабли Болгарии, Турции, Канады и Нидерландов. Российский военно-морской флот также провел учения в Черном море.

Ранее НАТО отработала в Черном море совместные действия с Украиной и Грузией. Маневры последовали за заявлением генсека НАТО Йенса Столтенберга о готовности оказать Киеву и Тбилиси военную поддержку в черноморском регионе.

Российское военное руководство неоднократно заявляло, что Москве есть чем ответить на любую провокацию у крымских берегов.

Напомним, Крым воссоединился с РФ в марте 2014 года по итогам референдума. В настоящее время в Крыму сосредоточена значительная группировка российских вооруженных сил — как сухопутных, так и морских.