Зажигательный танец Порошенко на «Олимпийском» попал на видео

Киев, 14 апреля. Президент Украины Петр Порошенко исполнил зажигательный танец на футбольном стадионе «Олимпийский», куда прибыл для участия в дебатах со своим оппонентом Владимиром Зеленским, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Глава Украины выступил на стадионе «Олимпийский» в Киеве, куда приехал днем воскресенья для участия в дебатах со своим конкурентом по предвыборной гонке. Однако шоумен Владимир Зеленский, который является лидером президентского рейтинга, на встречу не явился.

В ходе выступления Порошенко подвел итоги своей работы на президентском посту и ответил на вопросы журналистов. А во время выступления музыкальной группы украинский президент станцевал на сцене. Этот момент попал на видео.

Напомним, первый тур голосования за кандидатов на высший административный пост прошел на Украине 31 марта. По данным ЦИК страны, юморист и шоумен одержал победу с результатом 30,24% голосов, Порошенко поддержали 15,95% граждан. Второй тур выборов назначен на 21 апреля.

Согласно данным социологического опроса, проведенного в преддверии второго тура голосования на Украине группой «Рейтинг», комик и актер Зеленский уверенно обходит действующего президента страны. Основателя и лидера студии «Квартал-95» поддерживает большинство украинцев.

Ранее в ходе выступления действующий глава государства заявил со сцены «Олимпийского», что у него нет доказательств наркозависимости шоумена и кандидата в президенты Украины Зеленского.