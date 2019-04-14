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На дебаты Порошенко в Киеве пришли 5 тыс. человек

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На дебаты Порошенко в Киеве пришли 5 тыс. человек

Киев, 14 апреля. На «дебаты» президента Украины Петра Порошенко, которые в итоге обернулись обычной пресс-конференцией, пришли 5 тыс. человек. Такие данные в воскресенье привел заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

«Мероприятия возле НСК «Олимпийский» прошли мирно и спокойно. Национальная полиция совместно с Национальной гвардией обеспечила безопасность во время проведения мирного собрания граждан, на котором присутствовало до пяти тысяч человек», — цитирует его пресс-служба МВД.

По словам Фацевича, на пульт полиции в этот день поступило несколько сообщений о минировании столичных объектов и площади «Майдан Независимости». Украинские специалисты-взрывотехники и кинологи проверили данную информацию, которая оказалась ложной.

14 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве состоялось выступление Порошенко перед избирателями и журналистами. Первоначально планировалось, что мероприятие пройдет в форме дебатов, на которых Порошенко сможет обсудить наиболее важные политические и экономические вопросы со своим соперником на выборах Владимиром Зеленским, однако тот так и не пришел.

Отметим, что первым Порошенко на дебаты вызвал именно Зеленский. Политик призвал своего оппонента встретиться перед камерами 19 апреля на НСК «Олимпийский», однако команда Порошенко назначила встречу на 14 апреля. В итоге дебаты превратились в обычную пресс-конференцию с участием одного кандидата. 

Автор: Антон Соколов
Источник: Страница МВД Украины в Facebook
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