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Горняк погиб при обвале шахты в Донецкой области

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Горняк погиб при обвале шахты в Донецкой области

Киев, 14 апреля. Обвал произошел на шахте в Донецкой области Украины, в результате произошедшего погиб один горняк, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе местной прокуратуры.

Согласно информации ведомства, 40-летний проходчик и 30-летний помощник начальника участка получили тяжелые телесные повреждения из-за падения.

«27-летний проходчик получил тяжелые травмы, из-за которых погиб на месте», — добавляется в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, сотрудники прокуратуры начали проверку по факту произошедшего о нарушении правил безопасности. Обстоятельства ЧП уточняются.

Напомним, в середине февраля на шахте «Юбилейная» в Кривом Роге в результате несчастного случая погибли двое рабочих, их тела извлекли горноспасатели. По данным украинских СМИ, несчастный случай произошел после ночной смены на горизонте 1,3 тысячи метров. Рабочие задохнулись из-за скопившегося после взрыва горной породы газа.

Автор: Екатерина Кухарева
Источник: Facebook
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