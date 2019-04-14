Журавко оценил ущерб Херсона от блокады Крыма

Херсон, 14 апреля. Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко оценил ущерб Херсонской области от действий киевских властей. Журавко заявил, что у Херсона должен быть собственный «список Грабовского».

По словам Журавко, в список должны войти те, кто несет ответственность за многочисленные страдания и беды, на которые обречен Херсон. Эти люди выполняли приказы нынешнего президента Украины Петра Порошенко, заявил экс-депутат.

Среди трагических для региона событий Журавко назвал блокаду Крыма, которая сильнейшим образом отразилась на Херсонской области. Кроме того, закрытие Северо-Крымского канала и поставки воды на территорию Крыма нанесли колоссальный ущерб Херсону. Экс-депутат не обошел стороной и энергетическую блокаду с последующим проведением подрыва ЛЭП, которая также сказалась на Херсонской области.

Экс-депутат добавил, что продуктовая и транспортная блокады привели к разорению фермеров, потери доходной части от реализации сельхозпродукции. Это заставило молодое поколение покидать регион, отметил Журавко. Кроме того, торгово-транспортная блокада нанесла непоправимый ущерб бизнесу в регионе и сказалась на высоком уровне безработицы.

Журавко опубликовал «список Грабовского» для Херсонской области, включив в него бывших и нынешних чиновников Херсонской области, депутатов, политиков, председателей Меджлиса1 (организация запрещена в РФ) и других. Так называемый «список Грабовского» был составлен в ответ на «список Савченко», который представил Порошенко. В «список Савченко» президент Украины включил российских чиновников, политиков и бизнесменов. «Список Грабовского» назван в честь Юрия Грабовского — адвоката, отстаивавшего права россиян на Украине и убитого при непонятных обстоятельствах.

Напомним, в 2014 году Крым воссоединился с Россией по результатам народного референдума. За присоединение к России проголосовали 96% жителей полуострова. Киев до сих пор не признал результаты референдума и считает Крым территорией Украины. Киевские власти неоднократно предпринимали попытки лишить жителей полуострова воды, электроэнергии, заблокировать транспортную доступность. Однако от блокад Киева страдают жители приграничной Херсонской области Украины.

1 Организация запрещена на территории РФ.