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Экономика

Кудрин заявил, что торговые войны США сдерживают рост мировой экономики

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Кудрин заявил, что торговые войны США сдерживают рост мировой экономики

Вашингтон, 14 апреля. Нарушения разными странами общепринятых правил могут серьезно ослабить мировую экономику. Об этом в воскресенье заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

По его словам, эта проблема активно обсуждалась на последней встрече Всемирного банка. В частности, речь идет о нарушении правил ВТО, правил торговли на валютных рынках и правил борьбы с оффшорами. В качестве примера Кудрин привел политику США, которые, выстраивая двусторонние отношения через силу, навязывают партнерам свои правила игры, что выливается в бесконечные торговые войны, передает РИА Новости.

«Это может влиять на снижение темпов роста. И, тем самым, это, конечно затормозит общемировой рост», — отметил Кудрин.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп развязал так называемые торговые войны против ЕС и Китая, оправдывая свои действия балансировкой «несправедливой» торговли. В  июне прошлого года власти Китая анонсировали введение ответных пошлин на товары из США. В конечном итоге сторонам удалось договориться пересмотреть пошлинную политику.

В заявлении поясняется, что ответные меры приняты в рамках закона «О внешней торговле КНР»  и других нормативных актов. По подсчетам Пекина, ограничительные меры охватят товары на общую сумму 50 миллиардов долларов.

Автор: Антон Соколов
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