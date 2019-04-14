Кудрин заявил, что торговые войны США сдерживают рост мировой экономики

Вашингтон, 14 апреля. Нарушения разными странами общепринятых правил могут серьезно ослабить мировую экономику. Об этом в воскресенье заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

По его словам, эта проблема активно обсуждалась на последней встрече Всемирного банка. В частности, речь идет о нарушении правил ВТО, правил торговли на валютных рынках и правил борьбы с оффшорами. В качестве примера Кудрин привел политику США, которые, выстраивая двусторонние отношения через силу, навязывают партнерам свои правила игры, что выливается в бесконечные торговые войны, передает РИА Новости.

«Это может влиять на снижение темпов роста. И, тем самым, это, конечно затормозит общемировой рост», — отметил Кудрин.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп развязал так называемые торговые войны против ЕС и Китая, оправдывая свои действия балансировкой «несправедливой» торговли. В июне прошлого года власти Китая анонсировали введение ответных пошлин на товары из США. В конечном итоге сторонам удалось договориться пересмотреть пошлинную политику.

В заявлении поясняется, что ответные меры приняты в рамках закона «О внешней торговле КНР» и других нормативных актов. По подсчетам Пекина, ограничительные меры охватят товары на общую сумму 50 миллиардов долларов.