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Донбасс сегодня: рядовые ВСУ стреляют в командиров, «элита» армии Киева дезертирует

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Донбасс сегодня: рядовые ВСУ стреляют в командиров, «элита» армии Киева дезертирует

Донбасс, 14 апреля. Донецк под минометным огнем, ранена мирная жительница. Солдаты ВСУ устали от издевательств командиров и отвечают им оружием. Украинские десантники и штурмовики разбегаются с передовой.

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Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские военнослужащие 12 раз обстреляли шесть населенных пунктов Донецкой народной республики, информирует представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Донбасс сегодня: рядовые ВСУ стреляют в командиров, «элита» армии Киева дезертирует

Обстрелы велись преимущественно на Донецком направлении, где применялись 82-мм минометы, орудия боевых машин пехоты и бронетранспортеров, ручные и автоматические гранатометы. На Мариупольском направлении единожды использовался автоматический станковый гранатомет.

В результате обстрела поселка Александровка на западе Донецка осколочные ранения получила мирная жительница 1966 года рождения. Кроме того, в этом же поселке обстрелами повреждены четыре жилых дома по разным адресам. 

Аналогичные вооружения применялись украинскими силовиками из состава оперативно-тактической группировки «Север» по населенным пунктам Луганской народной республики. Представительство ЛНР в СЦКК информирует о четырех обстрелах с использованием 82-мм минометов и БМП. В зоне обстрела оказались три поселка. 

Донбасс сегодня: рядовые ВСУ стреляют в командиров, «элита» армии Киева дезертирует

Рядовой восстал на командира

Украинская армия продолжает разлагаться, а солдаты, над которыми издеваются их командиры, не только сводят счеты с жизнью, но и огрызаются на обидчиков, следует из сообщения официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

Как сообщил подполковник в одном из украинских подразделений в зоне ответственности армейского корпуса луганчан, рядовой украинской армии по фамилии Скичко выстрелил в ногу начальнику штаба батальона после неоднократных издевательств последнего над рядовым.

«Элитные защитники» сбежали с оружием

Два вооруженных дезертира разыскиваются силами 25-й воздушно-десантной и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ на Донбассе. Беглецы покинули расположения частей 11 и 12 апреля соответственно, прихватив с собой автоматы, боекомплекты и гранаты, сообщил подполковник Марочко.

Донбасс сегодня: рядовые ВСУ стреляют в командиров, «элита» армии Киева дезертирует

Показательны мотивы беглеца из 10-й бригады. Как сообщил офицер луганского командования со ссылкой на данные разведки, дезертир неоднократно выражал антиправительственные взгляды и сетовал на некачественное материальное обеспечение. Кроме того, военнослужащий не понимал сути происходящего конфликта.

Как известно луганским защитникам, штаб Операции объединенных сил не уведомлялся командирами указанных бригад об инцидентах. Данные факты скрываются, а поиски беглецов ведутся «своими силами».

Автор: Николай Романенко
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