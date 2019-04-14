ЛНР итоги 6–13 апреля: власти ЛНР требуют освободить пленных, Киев прекратил подачу воды

Населенные пункты Золотое-5 и Первомайск подверглись обстрелу со стороны ВСУ. Авария на Петровской насосной станции послужила причиной прекращения подачи воды из Киева. Власти ЛНР добиваются от Киева освобождения более чем 100 человек, удерживаемых украинской стороной.

Обзор новостей Луганской народной республики — в материале Федерального агентства новостей.

ВСУ обстреливают Луганск

Два дома повреждены за неделю в Луганской народной республике в результате обстрела со стороны ВСУ населенных пунктов Золотое-5 и Первомайск, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Уточняется, что огонь по Первомайску велся с применением вооружения БМП, по населенному пункту Золотое-5 — из стрелкового оружия

Зерна в ЛНР достаточно

ЛНР располагает достаточным количеством зерна для обеспечения продовольственной безопасности жителей республики, заявил на брифинге министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрий Пронько.

«Зерна в республике достаточно, чтобы обеспечить продовольственную безопасность жителей ЛНР. Советом министров ЛНР было принято два постановления. Согласно им государственным унитарным предприятием «Аграрный фонд» выпущен необходимый двухмесячный объем продовольственной пшеницы для обеспечения населения республики хлебом и хлебобулочными изделиями. Также будет выпущена мука для реализации в розничных торговых сетях», — рассказал Юрий Пронько, министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР.

Прекращена подача воды в девять пунктов ЛНР

Киев из-за аварии прекратил подачу воды с Петровской насосной станции в девять населенных пунктов Луганской народной республики. Уточняется, что авария произошла на участке водовода у линии соприкосновения.

На данный момент в присутствии Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ проводятся ремонтные работы.

Пасечник посетил завод «Маршал»

Глава ЛНР Леонид Пасечник на текущей неделе посетил Луганский завод трубопроводной арматуры «Маршал» и ознакомился с работой нового участка производственного цеха. Пасечник подчеркнул важность восстановления экономики, так как это положительно отразится и на других отраслях жизни республики.

«Если у нас получится выйти из кризисной ситуации в плане экономики, — вы сами понимаете, что экономика напрямую связана с нашей политикой, — соответственно, всем нам будет более комфортно проживать в нашей республике», — высказался глава ЛНР.

Освобождение пленных

Власти Луганской народной республики добиваются от Киева освобождения более 100 человек, удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе, сообщила руководитель рабочей группы по обмену пленных ЛНР Ольга Кобцева.

Она уточнила, что из этих 100 человек координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе контактной группы Тони Фриш в разное время посетил только пятерых.