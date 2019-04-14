Задержанные напали на полицейского при побеге из изолятора в Туве

Кызыл, 14 апреля. Тувинский полицейский получил колото-резаное ранение в области груди во время побега девяти задержанных из изолятора временного содержания, рассказали в пресс-службе управления МВД по Тыве.

Девять человек сбежали из изолятора в Барун-Хемчикском районе. В СК РФ заявили, что после доследственной проверки могут завести уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

Среди беглецов есть задержанные за убийство, разбой и причинение вреда здоровью человека. По данным ведомства, двое задержанных напали на правоохранителя, когда их вывели за вещами.

Полицейского ударили острым предметом, его внутренние органы не задеты. Проводятся оперативные мероприятия.

Ранее сообщалось, что житель Москвы спустил собаку на полицейского, который пытался его задержать. В апреле произошло еще один инцидент с полицейским во время задержания нарушителя. Водитель прокатил сотрудника правопорядка на капоте, пытаясь скрыться.