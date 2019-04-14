Полузащитник «Спартака» может вернуться в Италию

Москва, 14 апреля. Полузащитник московского «Спартака» Фернандо Мартинс может вернуться в Италию и продолжить карьеру в итальянской Серии А, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам источника, к 27-летнему бразильцу есть интерес со стороны нескольких команд: в частности, со стороны «Аталанты», «Торино» и «Ромы». Отмечается, что красно-белые высоко оценивают полузащитника — за его трансфер столичный клуб хочет получить около 15 миллионов евро.

Мартинс перешел в «Спартак» летом 2016 года из итальянской «Сампдории» за 12,5 миллиона евро. Переговоры шли долго и сложно, 17 июля он подписал контракт с клубом. Стоит отметить, что это была самая дорогая покупка красно-белых в истории ФК, до этого шесть лет первенство в этой номинации удерживал Эйден Макгиди с 12 миллионами.

С тех пор Мартинс провел 88 матчей, забил 10 голов и отдал восемь результативных передач за красно-белых во всех турнирах. В сезоне 2016/17 он стал чемпионом России.

Ранее стало известно, что полузащитник «Спартак» Аяз Гулиев был оштрафован на «очень большую» сумму. Спортсмен избил пешехода, которого автомобиль футболиста задел, проехав на красный свет. Пострадавшим оказался гражданин США. Утверждается также, что Гулиева перевели из первой команды красно-белых в дубль.

Кроме того, ФАН сообщал о том, что главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов является основным кандидатом на пост наставника «Спартака» в случае отставки нынешнего рулевого команды Олега Кононова. По словам источника, 44-летний специалист мог возглавить красно-белых и после отставки Массимо Карреры осенью прошлого года.