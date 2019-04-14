Сын Шухевича рассказал о роли Украины в конфликте США и ЕС

Киев, 14 апреля. Сын командира Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ), сотрудничавшей с Гитлером, депутат Рады Юрий Шухевич рассказал, какую роль может сыграть Украина в конфликте США и ЕС.

Шухевич уверен, что Киев должен больше сотрудничать с Вашингтоном. По мнению депутата, конфликт Евросоюза и США неизбежен. Вашингтон может сделать Киев щитом и защищаться с Востока. Шухевич напомнил, что после Второй мировой войны США помогали Германии восстанавливаться. Киев может повторить сценарий Берлина, но при этом стать защитой на два фронта — от ЕС и России.

«Она (Америка. — Прим. ред.) могла бы поставить на Украину и сделать ее одновременно щитом против России, так как российская угроза, как видите, усиливается, а с другой стороны — таким дамокловым мечом над Европой», — заявил Шухевич.

При этом депутат уверен, что Европа лишилась духовных ценностей, только Украина эти ценности сохранила и могла бы принести их в Старый свет. Шухевич считает, что сейчас в Европе думают лишь о материальной выгоде, сотрудничают с теми, с кем выгодно иметь дело. Парламентарий добавил, что Киеву не стоит рваться в ЕС, он привел в пример Турцию, которая состоит в ассоциации с ЕС, но «не думает туда переться».

Ранее президент Украины Петр Порошенко в ходе предвыборных дебатов на стадионе «Олимпийский» заявил, что Украина может вступить в ЕС и НАТО в 2023 году. При этом глава Украины пообещал в случае избрания на второй срок провести референдум по вопросу вступления.