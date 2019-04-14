Вопрос о коррупции в рядах Навального спровоцировал хамскую реакцию директора ФБК

Федеральное агентство новостей с упорством отчаяния в течение всего дня безуспешно пыталось получить у сотрудников так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального ответы на интересующие нас вопросы. В результате ответов мы так и не получили, а вот посланы в грубой форме были.

Вопросов, собственно было два. Первый — как провозглашаемая Навальным борьба с коррупцией согласуется с тем, что его правая рука — юрист ФБК Любовь Соболь — оказалась связанной совместным бизнесом с Андреем Мищенковым, который замешан в картельном сговоре через своего бизнес-партнера Юрия Тимофеева (ФАН подробно рассказывало, как картель буквально под носом у Навального пилит столичный и подмосковный бюджет на возведении детских площадок).

Был у нас еще и так сказать «подвопрос»: нет ли какого-то вполне материального личного интереса у «расследователей», видящих соринку в чужом глазу, но не замечающих бревна в своем.

Второй наш вопрос связан со скандальным делом о заболевании детей в Москве, которым занималась Любовь Соболь при полной поддержке Алексея Навального. ФАН намеревалось выяснить, зачем Соболь выдает за свою «победу» (на самом деле мнимую) отказ арбитражного суда заблокировать в Интернете по требованию комбината «Московский школьник» фейковые расследования ФБК (о том, что на самом деле означает это решение, читайте в статье ФАН «Соболь солгала о «выигранном» иске против «Московского школьника»).

К сердцу прижмет — далеко пошлет

Итак, результаты дозвона до сотрудников ФБК следующие.

Алексей Навальный как всегда недоступен. Любовь Соболь, видимо, внесла номера ФАН в черный список: при дозвоне сразу слышен ответ, что телефон занят.

Пресс-секретарь Навального и ФБК Кира Ярмыш сначала долго не отвечала, потом сбросила вызов. На все повторные звонки не ответила. Судя по всему, номера ФАН у нее также в черном списке.

Глава штаба Навального Леонид Волков звонок сразу сбросил, хотя раньше с телефона, с которого шел вызов, ему не звонили. Видимо, информацию ему «передали по цепи».

Исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков также оказался недоступен.

Удалось дозвониться только до двух сотрудников ФБК, но разговора, как говорится, не получилось.

Руководитель отдела расследований Георгий Албуров, узнав, что ему звонят из редакции Федерального агентства новостей, сразу сказал «до свидания» и положил трубку. Это было, по крайней мере, хотя бы вежливо.

Ярче всех выступил директор ФБК Иван Жданов, который без экивоков в ответ на наше вежливое «здравствуйте» коротко сказал:

«Идите в *опу!»

После этого дальнейшие попытки получить от сотрудников ФБК какие-то вменяемые комментарии смысла уже не имели. Предлагаем читателям ФАН самим попытаться достучаться до членов команды Навального (здесь можно познакомиться со всеми героями ФБК) и задать им все интересующие вопросы.

А мы считаем, что пора подвести некоторые итоги.

Либо прячутся, либо хамят

Итак, подводим итоги.

Первое. Навальный, Соболь и все остальные «борцы с коррупцией» из ФБК с подозрительным упорством отказываются разбираться с коррупционными историями, в которых замешаны их сторонники.

Второе. Любовь Соболь, оскандалившаяся и подставившая Навального в истории с «умытазом», видимо, боится расплаты, ведь и ей, и ее патрону грозят серьезные неприятности в связи с иском компании «Московский школьник», которая не собирается спускать клевету и дискредитацию.

Третье. Возможно, Соболь, не окончательно потерявшая совесть, стыдится того, что ввергла в серьезные неприятности своего несчастного «унитазного информатора» Наталью Шилову.

И четвертое. Похоже, у самого Навального, как говорится, подгорает, и он просто боится. «Московский школьник» требует с него и с Соболь по 500 миллионов рублей, так что тут никаких денег, который блогер рассчитывает получить по решению ЕСПЧ, явно не хватит. Видимо, Навальному и его команде есть, чего опасаться, и что скрывать. Вот они и боятся отвечать на вопросы журналистов, а вместо этого либо прячутся, либо хамят.