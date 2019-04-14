Сборная РФ по спортивной гимнастике досрочно победила на ЧЕ в Польше

Щецин, 14 апреля. Сборная России по спортивной гимнастике досрочно победила в неофициальном медальном зачете чемпионата Европы в польском Щецине. Денис Аблязин принес шестое золото в копилку национальной сборной РФ, которое он завоевал на соревнованиях по опорному прыжку.

После его победы в активе российской сборной стало шесть золотых медалей, два серебра и четыре бронзовые награды. В копилке сборной Великобритании сейчас — два золота. При этом на соревнованиях в Щецине осталось разыграть всего три комплекта медалей. Это значит, что в медальном зачете Россия выходит на первое место, передает ТАСС.

Результат Аблязина в опорном прыжке составил 14,950 балла. Ранее, 13 апреля, он стал первым в упражнении на кольцах. 22-летний гимнаст Артур Далалоян завоевал золото в вольных упражнениях.

Денис Аблязин является чемпионом мира в вольных упражнениях по результатам соревнований 2014 года. Ему также принадлежат серебро и бронза мировых первенств. Аблязин трижды брал серебро на Олимпийских играх, и дважды — бронзу. Это золото чемпионата Европы стало для него восьмым.

Сборная России уже улучшила принадлежавший ей же рекорд личных чемпионатов Европы по числу завоеванных медалей. В 2013 году национальная команда РФ выиграла шесть золотых и четыре бронзовые награды. ЧЕ-2013 проходил в Москве.