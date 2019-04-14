Порошенко прокомментировал запрет российских соцсетей на Украине

Киев, 14 апреля. Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на стадионе «Олимпийский» в Киеве заявил, что не считает запрет в стране российских социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте» нарушением свободы слова. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как утверждает украинский президент, за последние пять лет его руководства страной ни один человек не пострадал из-за политических мотивов. По его словам, он гордится тем, что, несмотря на слухи, украинские СМИ «имели возможность свободно работать».

«Я не считаю ограничением свободы слова запрет на «Одноклассники» и «ВКонтакте», — прокомментировал Порошенко.

Напомним, доступ к российским социальным сетям глава Украины запретил еще в 2017 году. Под ограничение попали также Yandex и Mail.ru. В российском МИД выразили мнение, что украинские власти такими действиями стараются блокировать альтернативные источники информации.

При этом большинство жителей Украины (53%) назвали ошибкой запрет российских соцсетей и подчеркнули, что такие меры со стороны Киева приводят только к ограничению прав граждан. Об этом свидетельствуют данные исследования Киевского международного института социологии. Корреспонденту ФАН также не удалось найти ни одного киевлянина, который бы поддержал этот запрет.

Первый тур голосования прошел на Украине 31 марта. По данным ЦИК страны, юморист и шоумен Владимир Зеленский одержал победу с результатом 30,24% голосов, Порошенко поддержали 15,95% граждан. Второй тур выборов назначен на 21 апреля.

Согласно данным социологического опроса, проведенного в преддверии второго тура голосования на Украине группой «Рейтинг», комик и актер Зеленский уверенно обходит действующего президента страны. Основателя и лидера студии «Квартал-95» поддерживает большинство украинцев.