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Иеромонах опроверг слухи о миллионных доходах священнослужителей

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Иеромонах опроверг слухи о миллионных доходах священнослужителей

Москва, 14 апреля. Клирик Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий опроверг информацию издания Businessman о миллионных зарплатах священнослужителей.

Иеромонах Макарий (Марк Маркиш) рассказал, что его заработок составляет 8 тысяч рублей в месяц. При этом 5,5 тысячи рублей составляет пенсия, а 2,5 тысячи рублей – доход от преподавательской деятельности.

По мнению Макария, те, кто считает деньги священнослужителей, питают зависть. При этом иеромонах считает, что привычка заглядывать в чужой карман – это наследие большевизма. Чтобы зарабатывать больше денег, нужно больше трудиться, добавил Макарий.

«С голоду не умирает никто, только вороны на свалках страдают от пережора. Я видел бедность в одном случае: когда люди все пропивают», — приводит слова Макария Ura.ru.

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков также прокомментировал публикацию Businessman. По его словам, доходы священников не превышают средние зарплаты по стране. При этом в маленьких городах доход служителей церкви совсем небольшой, но даже при этом они тратят деньги на строительство храмов, отметил Волков.

Ранее церковный и общественный деятель, протоиерей Русской православной церкви Димитрий Смирнов рассказал, как решить проблему абортов в России. При этом значительную часть ответственности за распространение абортов священник возложил на медиков, для которых, по его мнению, это выгодный бизнес.

Автор: Сергей Петров
Источник: Ura.ru
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