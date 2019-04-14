Два человека погибли в результате обстрела рынка в сирийском Алеппо
Алеппо, 14 апреля. Боевики обстреляли рынок на улице Нил в сирийском городе Алеппо. В результате обстрела погибли два мирных жителя, ранения получили по меньшей мере семь человек, об этом сообщает агентство SANA.
«Два мирных жителя были убиты и семь мирных жителей получили ранения в результате нападения террористических групп на улицу Нила и районе Аль-Халидия в Алеппо», — говорится в сообщении агентства.
Также SANA сообщило о гибели ребенка в квартале Эс-Суккари в Алеппо из-за взрыва мины, заложенной боевиками. Еще два ребенка доставлены в больницу с ранениями.
Накануне боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия, об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин. Он также отметил, что в идлибской зоне деэскалации продолжается нарушение режима прекращения боевых действий.