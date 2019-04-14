Дети подорвались на мине в сирийском Алеппо, есть жертва

Дамаск, 14 апреля. Взрыв установленной боевиками мины в сирийском городе Алеппо привел к гибели одного ребенка. Еще двое детей доставлены в университетский госпиталь с ранениями, передает агентство SANA со ссылкой на источники в полиции.

Ранее сообщалось, что 13 апреля двое детей погибли и пятеро получили ранения в результате взрыва мины, оставленной террористами в квартале аль-Хамдания в Алеппо.

Издание отмечает, что боевики минировали дома и устанавливали самодельные взрывные устройства и мины в деревнях и городах, чтобы помешать восстановлению мирной жизни в регионах, освобожденных от терроризма.